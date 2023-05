Dopo aver dato il via al confronto tra PS1 e PS2 vogliamo ora solleticarvi il palato proponendovi una sfida ugualmente interessante: PS2 vs PS4, qual è stata la tua console Sony preferita tra queste due?

PlayStation 2

Uscita nel 2000 e chiamata a raccogliere l'eredità della prima console Sony, PS2 è diventata di fatto sinonimo di videogiochi per tutta la prima metà degli anni 2000. Niente male vero? PlayStation 2 ha riscosso un enorme successo grazie principalmente ad una libreria di giochi che hanno segnato un'epoca, entrando di diritto nella storia dei videogiochi. Qualche nome? Shadow of the Colossus, Devil May Cry, GTA San Andreas, GTA Vice City, God of War e God of War II, Silent Hill 2, Okami, Jak & Daxter, Ratchet & Clank, ICO, Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3, ma potremmo andare avanti all'infinito. A proposito, ecco quali sono i migliori giochi per PS2 da riscoprire nel caso ve li siate persi all'epoca.

Per molti, PlayStation 2 ha rappresentato l'ingresso nel mondo dei videogiochi, la console dell'infanzia e dell'adolescenza, con un carico di ricordi indelebili.

PlayStation 4

Nel 2013 esce PlayStation 4, PS3 ha avuto una rivale agguerritissima in Xbox 360 mentre la quarta console casalinga di Sony domina sin da subito il mercato, mettendo in seria difficoltà Xbox One (anche a causa di scelte non sempre lungimiranti da parte di Microsoft), mentre Nintendo tornerà a dire la sua sul mercato nel 2017 con Switch, dopo il fallimento commerciale di Wii U. PlayStation 4 è la console dei giochi digitali e delle produzioni indie di spessore, di PlayStation Plus (sebbene il servizio fosse disponibile anche su PS3) e delle grandi saghe moderne di Sony che qui sono nate o hanno trovato una conclusione o un sequel: pensiamo a God of War 2018, Horizon Zero Dawn, Marvel's Spider-Man, Bloodborne, Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Last of Us Parte 2, Ghost of Tsushima, sono tantissimi i giochi PS4 che hanno riscosso un enorme successo.

Oltre 100 milioni di console vendite testimoniano la popolarità di PlayStation 4 presso i videogiocatori ed un pubblico più ampio.