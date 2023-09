PS2 vs Xbox vs GameCube: qual è la tua console preferita?

Torniamo indietro alla prima metà degli anni 2000: all'epoca la sesta generazione di console stava entrando nel vivo con piattaforme che sconvolgeranno per sempre tutti gli appassionati. A dominare la scena c'erano loro tre: PlayStation 2, Xbox e GameCube.

Tanti giocatori hanno avuto il loro primo contatto con il mondo videoludico proprio con una (o più) di queste console, scoprendo un mondo magico fatto di giochi eccezionali, idee brillanti e progressi tecnologici, con la grafica in 3D che stava prendendo una forma sempre più concreta dopo le sperimentazioni delle generazioni precedenti. A loro modo le piattaforme Sony, Microsoft e Nintendo hanno avuto un ruolo importante nell'evoluzione del mercato così come nella direzione delle singole compagnia. Anche per questo dire quale sia stata la più bella delle tre non è un fattore così scontato.

In un certo senso, però, PS2 giocava un campionato a parte. Complici anche le oltre 155 milioni di unità vendute in tutto il mondo che l'hanno resa la console per videogiochi più venduta della storia, il monolite nero era la piattaforma non solo più diffusa e discussa, ma anche quella più supportata. Il suo parco titoli complessivo era notevolmente superiore a quanto offerto dalla concorrenza grazie ad un sostegno praticamente incessante non solo da Sony stessa, ma anche dalle terze parti di tutto il mondo che spesso pubblicavano i propri giochi soltanto su questo sistema. Contare le esclusive PS2 è impresa difficile, così come stilare elenchi dei suoi più grandi titoli. E' qui che hanno visto la luce per la prima volta classici PlayStation come God of War, ICO e Shadow of the Colossus, Gran Turismo 3 e le serie di Jak and Daxter e Ratchet & Clank giusto per fare qualche nome tra i first-party di maggior spessore.

PS2 era tra l'altro spinta dall'enorme successo dell'originale PlayStation che aveva reso il brand famoso e popolare in tutto il mondo. Di fronte ad un simile successo la prima Xbox di Microsoft, allora una novità assoluta nel panorama videoludico, si affacciava sul mercato con un percorso inevitabilmente in salita con l'obiettivo di imporsi come nuova realtà concreta. Un compito non semplice, ma nonostante tutto l'originale Xbox piazzera oltre 24 milioni di unità durante il suo ciclo vitale, un risultato comunque non di poco conto trattandosi appunto di una novità. La console verdecrociata aveva del resto parecchie frecce al suo arco che la rendevano meritevole di attenzioni: oltre alla sua potenza tecnica, anche il parco esclusive offriva grandi soddisfazioni grazie a nomi di spessore come Halo, Forza Motorsport, Project Gotham Racing, Ninja Gaiden, Dead or Alive 3 e Fable, senza dimenticare un sostegno comunque consistente dalle terze parti. Ancora di più rispetto alla concorrenza, fu anche la console ad affacciarsi con più convinzione verso il gioco online, all'epoca appena agli albori ma che proprio grazie a Xbox ha dimostrato al meglio tutte le sue potenzialità.

E poi c'era il GameCube, la console cubica di Nintendo che nonostante i tanti buoni propositi non è riuscita ad imporsi sul mercato come sperato dalla casa di Kyoto. Con 21,74 milioni di unità piazzate a livello globale, largamente inferiori rispetto a tutti i suoi predecessori, spesso ci si chiede se il GameCube è stato un successo o un fallimento: a livello commerciale sicuramente non è stata un successo, ma forse parlare di fallimento vero e proprio potrebbe essere un po' eccessivo. Il Cubo, infatti, ha offerto un parco titoli first-party di elevatissima caratura: opere come Super Mario Sunshine, The Legend of Zelda The Wind Waker, Metroid Prime, F-Zero GX e Pikmin per fare qualche nome si sono facilmente imposti tra le migliori produzioni della loro generazione, e rispetto al Nintendo 64 è stato molto più consistente anche il supporto delle terze parti con presenza di giochi rivolti ad un pubblico più maturo e non solo di giovani e giovanissimi ai quali Nintendo è indicata da sempre. Alla resa dei conti, forse il GameCube avrebbe meritato maggior considerazione.

Prima di lasciare la parola a voi, vale la pena spendere due parole su un'altra console a 128-bit che viene spesso dimenticata: il Dreamcast di SEGA. A suo modo una macchina iconica e rimasta nel cuore di chi ha avuto modo di viverla nei suoi, purtroppo, pochi anni: distribuita a partire dal 1998, il suo grosso insuccesso commerciale spingerà la compagnia giapponese a toglierla dal mercato nel 2001, ancora prima dell'avvento di Xbox e GameCube. E adesso è il vostro turno: quale tra le piattaforme della sesta generazione era la vostra preferita? Scatenatevi con i commenti!