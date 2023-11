PS3: 5 segreti incredibili che ancora non conosci dopo 16 anni, sicuro al 100%

Come abbiamo già riportato in passato, PlayStation 2 continua a stupire con i suoi segreti nascosti, ma PS3 non è da meno: sono passati più di 15 anni dal lancio della console sul mercato eppure siamo sicuri che c'è ancora qualcosa che non sai su PlayStation 3. Garantito! Qualche esempio? Te ne diamo cinque, seguici!

Il menu segreto che migliora i giochi PS2

E' possibile migliorare la resa dei giochi PS2 riprodotti su PlayStation 3 tramite un menu (molto) segreto. Come si attiva? Semplicemente premendo il tasto centrale PlayStation sul DualShock e tenendo premuti in contemporanea per 10 secondi la freccia sinistra del D-Pad e i pulsanti Quadrato, L1 e R1. Non è la sequenza più comoda del modo ma se avete fatto tutto correttamente avrete accesso ad un menu ricco di opzioni per ottimizzare framerate, V-Sync e altri aspetti de "vecchi" giochi.

Due tasti per salvare il mondo

Esistono due tasti su PS3 che possono aiutarti a risolvere tanti problemi come blocchi improvvisi del sistema o bug legati alla riproduzione video. Quali sono? Semplice, Power e Eject. Premendo il tasto di accensione per sei secondi con la PS3 accesa spegnerete la console (e fino a qui...), mantenendo premuto il tasto Eject per sei secondi si forza l'espulsione dei disco mentre premendolo per 12 secondi si avvia un processo di reset del lettore Blu-Ray.

Con la PS3 spenta invece premendo il tasto Power per due volte si resettano impostazioni video ai valori di fabbrica. Infine, premendo il tasto Power tre volte con la console spenta si entra nella diagnostica, qui potrai formattare il disco, deframmentarlo e accedere ad una serie di opzioni per svuotare la cache e ottimizzare le performance del sistema.

Personalizzare il player musicale

Avvia una canzone con il player integrato, premi il tasto triangolo per accedere al menu delle opzioni e clicca su Visualizzazione, poi premi di nuovo triangolo. A questo punto, riavviando il lettore musicale potrai cambiare l'animazione di sottofondo premendo le frecce destra/sinistra sul D-Pad o muovendo lo stick analogico. Premendo invece le frecce alto/basso si modifica la dimensione dell'animazione così da adattarla meglio allo schermo.

PS3 sempre pulita? Ecco il trucco

Spegni la console assicurandoti che dentro il lettore non ci siano dischi: premi l'interruttore sul retro, premi il tasto Eject e quindi nuovamente l'interruttore di accessione e spegnimento. Se hai fatto tutto correttamente, la PS3 si accenderà e sentirai la ventola girare ad una velocità superiore rispetto al normale per circa 15/20 secondi, al termine della procedura il led di accensione lampeggerà di rosso e la console si accenderà regolarmente.

Questo trucco serve per pulire le grate da polvere e sporcizia, le ventole girano ad una velocità altissima espellendo batuffoli e altro sporco annidato all'interno della PS3.

Segui la luce

Hai presente il fascio di luce del tema originale? Il movimento dei globi luminosi non è casuale ma segue i movimenti del DualShock, scuotendo il controller infatti le sfere cambieranno direzione in base al tuoi movimento. Prova e facci sapere nei commenti se funziona davvero.