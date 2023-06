PS3: 6 giochi sottovalutati che vi siete pentiti di non aver giocato

PlayStation 3 ha ospitato migliaia di giochi (a proposito, ecco qual è il gioco per PS3 più venduto in assoluto), come sempre accade però insieme a grandi giochi e capolavori totali, ci sono anche titoli sottovalutati ma che in realtà sono stati rivalutati con il passare degli anni. Ecco la nostra selezione dei giochi PS3 più sottovalutati.

Lollipop Chainsaw

Sviluppato da Suda51, all'epoca della sua uscita Lollipop Chainsaw è stato accolto tiepidamente dalla stampa e ignorato dal pubblico. Graficamente arretrato, con un gameplay fermo ai primi anni 2000 e uno stile estetico che può piacere solo ai giapponesi, si diceva. Flop commerciale, ma il gioco ha guadagnato nel tempo uno zoccolo duro di sostenitori, tanti che nel 2022 è stato annunciato il remake di Lollipop Chainsaw.

Bulletstorm

Mai capito fino in fondo, Bulletstorm era un gioco che portava la cattiveria di Gears of War (anche) su PlayStation 3, una serie che il team People Can Fly conosce bene avendo lavorato al porting del primo Gears of War per PC e avendo sviluppato Gears of War Judgment. Negli anni, Bulletstorm ha goduto di numerose riedizioni, ma l'IP non è mai riuscita realmente a decollare.

Mirror's Edge

Uscito nel 2008 insieme a Dead Space, Mirror's Edge era uno dei tasselli della nuova strategia di Electronic Arts che prevedeva la produzioni di giochi premium di alto profilo da aggiungere alla solita valanga di giochi sportivi. All'epoca, Mirror's Edge non ha funzionato ma grazie al passaparola il gioco di DICE riesce a vendere un milione di copie e garantirsi un sequel: Mirror's Edge Catalyst esce nel 2016 e viene largamente ignorato dal pubblico, sancendo così la fine della serie.

Enslaved Odyssey to the West

Di Enslaved Odyssey to the West abbiamo parlato più volte su queste pagine: sviluppato da Ninja Theory e pubblicato da Bandai Namco nel 2010. Il gioco si ispira al celebre romanzo Viaggio in Occidente (lo stesso che è servito ad Akira Toriyama come base per iniziare a scrivere la storia di Dragon Ball) ma all'epoca Ninja Theory ha la fama di team molto talentuoso ma estremamente sfortunato e con questo progetto non riesce ad invertire la rotta. Ma oggi Enslaved è un piccolo cult.

Vanquish

Un action/shooter targato PlatinumGames che viene pubblicato dopo il grande successo di Bayonetta. Ci si aspettava un riscontro simile per Vanquish ma le cose vanno diversamente, il gioco è ancora oggi venerato dai fan dello studio giapponese ma non ha mai trovato la sua consacrazione presso il grande pubblico, pur essendo stato rimasterizzato nel 2020.

PlayStation All-Stars Battle Royale

Nintendo faceva dei gran soldi con la serie Smash Bros mentre PlayStation non aveva un gioco simile nel suo catalogo di esclusive. Ed ecco che nel 2012 Sony pubblica PlayStation All-Stars Battle Royale su PS3 e PS Vita, un picchiaduro a incontri con un roster che include eroi del mondo PlayStation e personaggi di terze parti. Qualche nome? Il Big Daddy di BioShock, Dante di DmC Devil May Cry, Kratos di God of War, Heihachi Mishima di Tekken, Isaac Clarke di Dead Space, Nathan Drake di Uncharted, il Sackboy di LittleBigPlanet e Sir Daniel Fortesque.

Il risultato? Bollato come un banale clone di Smash Bros, il progetto non ha funzionato, ma oggi sono in molti a chiedere a Sony di pubblicare un gioco simile su PS5.