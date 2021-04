PS3, PS Store in chiusura: sale il prezzo di giochi e console sul mercato dell'usato

Come segnalato dalla community di ResetEra, la notizia dell'imminente chiusura del PlayStation Store su PS3 sta contribuendo all'impennata dei prezzi di giochi e console sul mercato dell'usato.

Attingendo ai dati raccolti da Price Charting, gli utenti del noto forum videoludico hanno ricostruito lo storico dei prezzi di rivendita al dettaglio dei prodotti PS3 tra giochi, console e accessori per constatarne, appunto, l'effettiva crescita: il fenomeno si sta verificando dal giorno dell'ufficializzazione da parte di Sony della chiusura del PS Store e interessa tanto i mercatini online quanto i siti di aste tra privati.

Nonostante l'iperbole sull'"esplosione del prezzo" di ResetEra, non stiamo ancora assistendo a una crescita incontrollata dei prezzi sul mercato dell'usato di PS3 e dei videogiochi più rappresentativi della sua ludoteca.

Ad ogni modo, monitoreremo la situazione e vi terremo aggiornati; nel frattempo, ricordiamo a chi ci segue che le tempistiche di chiusura programmate da Sony prevedono lo spegnimento del PlayStation Store su PS3 per il 2 luglio. La disattivazione del negozio digitale di PlayStation Vita, invece, è pianificata per il 27 agosto.

In entrambi i casi, a partire da quelle date non sarà più possibile comprare giochi o espansioni ma verrà comunque garantito l'accesso ai titoli, ai DLC e a tutti i contenuti riscattati o acquistati, a patto ovviamente di servirsi del medesimo account PSN utilizzato al tempo per effettuare tali operazioni.