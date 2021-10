PS3: tutti i giochi adesso partono su PC grazie all'emulazione

L'emulazione dei giochi PlayStation 3 su PC resa possibile dal software RPCS3 ha compiuto dei grandissimi passi in avanti da quando gli sviluppatori hanno dato il via al progetto, nell'ormai lontano 2011. Instancabili, oggi hanno raggiunto un altro importantissimo traguardo.

Con una nota d'orgoglio tutt'altro che velata, i responsabili del progetto hanno annunciato che da oggi RCPS3 è in grado di far partire su PC qualsiasi gioco del catalogo PS3: "Siamo lieti di annunciare che RCPS3 adesso conta zero giochi contrassegnati dallo status 'Nothing'. Ciò significa che tutti i giochi e le applicazioni conosciute riescono almeno a partire con l'emulatore. Non vediamo l'ora di svuotare anche la lista dei giochi 'Loadable'".

Sebbene si tratti di un traguardo importante, ciò non significa che è possibile giocare a tutti i titoli del catalogo di PS3. Ad oggi, il software è in grado di far funzionare senza alcun problema il 63% dei giochi PlayStation 3. Il 30% presenta dei problemi durante il gameplay (non possono essere completati, o presentano glitch o performance insoddisfacenti), mentre il 5% si blocca dopo l'introduzione. Lo 0,19% (sei giochi in totale), infine, pur avendo un framerate rilevabile non va oltre una schermata nera.

Come al solito, ci teniamo a precisare che con notizie come questa non intendiamo in alcun modo supportare la pirateria, una pratica che la redazione di Everyeye condanna in ogni sua forma, bensì limitarci a mostrarvi i progressi compiuti negli ambiti dell'emulazione e della programmazione.