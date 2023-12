PS3 immortale: quasi due milioni di persone la usano ancora per giocare regolarmente

eXputer riporta un dato interessante emerso da una slide proveniente dal leak di Insomniac Games: secondo la grafica in questione, ci sono almeno 1.9 milioni di giocatori che continuano ad usare regolarmente la cara vecchia PlayStation 3.

Sebbene si tratti di numeri molto piccoli e commercialmente ininfluenti, stupisce vedere come a febbraio 2023 ben 1.9 milioni di giocatori si siano connessi al PlayStation Network utilizzando la PlayStation 3. E a dicembre 2022 questo numero era ancora più alto, pari a 2.2 milioni di utenti. Questa cifra fluttua spesso in quanto PS3 è una piattaforma "Legacy" e vive dunque spesso picchi legati principalmente alla nostalgia, così come periodi di minor interesse da parte del pubblico.

Poco meno di due milioni di giocatori hanno utilizzato una console vecchia di 17 anni (PS3 è uscita nel 2006) per giocare, accedendo anche a PlayStation Network. Ribadiamo come questi numeri non abbiano alcun impatto a livello puramente economico e commerciale, tuttavia è un dato sicuramente interessante per testimoniare la longevità di PlayStation 3.

Sempre a febbraio 2023, gli utenti connessi al PSN con PS4 erano 70.3 milioni mentre PlayStation 5 segue con 37.1 milioni, per un totale di oltre 107 milioni di giocatori connessi all'infrastruttura Sony. E voi, utilizzate ancora PlayStation 3 per giocare regolarmente, oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.

