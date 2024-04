PS3 ha delle porte nascoste che forse non hai mai visto, non sai nemmeno dove sono

Le console PlayStation hanno tutte qualche curioso segreto o particolare poco conosciuto ed ancora meno utilizzato. Ricordiamo ad esempio la porta segreta di PS1 praticamente mai usata, ma anche PlayStation 3 aveva qualcosa di simile. Anzi, nel suo caso parliamo di più porte.

Se eravate (o siete ancora oggi) possessori di una PS3 primo modello da 60GB, vi sarete forse accorti dello sportellino frontale alla sinistra del lettore dischi, che può essere sollevato per rivelare la presenza di ulteriori tre porte rispetto alle altre ben visibili dall'esterno. Partendo dalla sinistra di questi tre ingressi, il primo supportava i dispositivi Compact Flash, in realtà già in fase calante nel momento in cui la terza console casalinga Sony fece il suo esordio sul mercato; il secondo permetteva invece di inserire le SD Card ancora oggi ampiamente diffuse; l'ultimo slot, infine, era dedicato alle Memory Stick tra l'altro già impiegate dal colosso nipponico per la sua PlayStation Portable.

Nessuno dei tre spazi è stato tuttavia effettivamente sfruttato da Sony, al punto che già nei modelli immediatamente successivi (quelli da 40GB e 80GB) agli originali vennero rimossi dal colosso nipponico senza più alcuno sportellino alla sinistra del lettore. Tra le altre differenze, l'iniziale modello da 60GB era inoltre dotato di ben 4 porte USB, divenute soltanto due con le versioni successive di PS3.

