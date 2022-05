PS3 e PS Vita si aggiornano a sorpresa: ecco cosa cambia con il nuovo update

Con la fine del supporto a PS3 in Giappone si è conclusa una vera e propria era videoludica, ma sembra che Sony non abbia ancora cessato di distribuire aggiornamenti per i propri vecchi hardware.

Con la giornata di oggi - martedì 10 maggio 2022 -, è infatti diventato disponibile a sorpresa un nuovo aggiornamento, non solo per PlayStation 3, ma anche per PlayStation Vita! Nello specifico, i possessori della home console di casa Sony possono ora procedere con il download e l'installazione del firmware 4.89. Il pubblico di utenti di PS Vita è invece chiamato a scaricare la patch di sistema 3.74.

Entrambi gli aggiornamenti riportano le medesime note, con interventi che vanno a modificare alcune modalità di fruizione dell'esperienza sui due hardware. Nello specifico, i due aggiornamenti vanno a bloccare la possibilità di creare nuovi account legati a PlayStation 3 e PlayStation Vita. Al contempo, cambiano diverse opzioni relative alla gestione degli account esistenti, che ora possono essere modificate solamente tramite un device esterno. PC o dispositivi mobile sono inoltre necessari per accedere a PlayStation Network da PS3 e PS Vita: un provvedimento motivato da Sony come un intervento di rafforzamento della sicurezza del sistema.



Nel frattempo, Sony ha presentato i suoi nuovi risultati finanziari, annunciando in seguito l'intenzione di riacquistare 25 milioni di azioni.