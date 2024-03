PS3? Tutto sbagliato, il grande successo di PlayStation 2 aveva stordito Sony

CNBC ha realizzato un video dedicato ai 30 anni di PlayStation coinvolgendo alcune delle figure chiave dell'azienda tra cui Jim Ryan (CEO di PlayStation ancora per qualche settimana), il capo dei PlayStation Studios Hermen Hulst e Shawn Layden, ex responsabile di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios.

Il primo a parlare è proprio Ryan che descrivendo la generazione PlayStation 3 ammette come Sony si sia lasciata guidare troppo dal successo ottenuto con PS2, come se fosse inebriata e stordita da quei numeri. Jim conferma gli sbagli compiuti all'inizio della generazione sottolineando come i primi mesi di vita della console siano stati particolarmente difficili.

Shawn Layden è concorde nell'affermare che Sony ha compiuto diversi passi falsi con PS3, tra questi vengono citati il prezzo altissimo (PS3 costava 599 dollari/euro al lancio) e un hardware difficile da gestire. Nonostante questo durante l'era PS3, Sony ha comunque realizzato giochi di grande spessore che hanno contribuito a plasmare la filosofia dell'azienda anche negli anni successivi, pensiamo ad esempio al successo di Uncharted o The Last of Us.

Hermen Hulst, all'epoca responsabile di Guerrilla Games, ha parlato di PS3 come di una console sicuramente potente ma molto difficile da programmare e questo ha fatto scappare molti sviluppatori, che hanno preferito sviluppare i loro giochi su Xbox 360.

Non è un mistero infatti che negli ultimi anni di vita di PS3 Sony avesse messo il turbo concentrandosi maggiormente sul software e dando vita ad una libreria di titoli di altissimo spessore (a proposito, ecco 5 giochi per PlayStation 3 che avrebbero bisogno di un bel remake), mentre Microsoft aveva rallentato il passo per concentrarsi sulla produzione e sul lancio di Xbox One.

