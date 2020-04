PS3: Sony pubblica a sorpresa l'aggiornamento alla versione 4.86

No, non si tratta dell'ennesimo Pesce d'Aprile 2020 e, nonostante siano ormai trascorsi 13 anni dal lancio di PlayStation 3, Sony ha deciso nelle ultime ore di pubblicare un nuovo aggiornamento di sistema per la console di vecchia generazione.

L'aggiornamento in questione porta il firmware dell'ormai vetusta console Sony alla versione 4.86 e, stando a quanto dichiarato sul sito ufficiale del colosso giapponese, non include nessuna funzionalità di spicco.

Ecco infatti lo striminzito changelog dell'update:

"Questo aggiornamento del software di sistema migliora la qualità delle prestazioni del sistema."

Il peso dell'aggiornamento è di poco meno di 200MB e, come per tutti gli altri firmware della macchina da gioco, è possibile sia decidere di installarlo collegando PS3 ad internet sia scaricando il file su PC per poi trasferirlo su una memoria USB, la quale andrà collegata alla console per avviare il processo d'installazione. Prima di procedere al setup, sul sito ufficiale viene consigliato di liberare almeno 200MB di spazio sull'hard disk della console per permettere al sistema di aggiornarsi.

A proposito di novità riguardanti la console, vi ricordiamo che solo qualche giorno fa è stato annunciato che a breve terminerà il supporto alla messaggistica di PlayStation 3.