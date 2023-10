PS3 vs Xbox 360, la grande sfida! Qual è la tua console preferita?

La settima generazione di console ha avuto un forte impatto sull'industria videoludica: ha abbracciato l'alta definizione e compiuto un importante balzo tecnico in avanti rispetto alle piattaforme a 128-bit (a tal proposito, quale preferite tra PS2, Xbox e GameCube?). A caratterizzare quell'epoca, PlayStation 3 e Xbox 360.

I sistemi Sony e Microsoft hanno intrattenuto i giocatori di tutto il mondo con un parco titoli vastissimo e la loro potenza tecnologica, sdoganando in maniera definitiva il gioco online dopo le sperimentazioni della generazione precedente. Sia PS3 che Xbox 360 hanno saputo ritagliarsi il loro importante spazio sul mercato, e la loro storia è caratterizzata da grandi successi così come problematiche che hanno fatto discutere.

La seconda Xbox esordisce tra l'altro molto presto, nel novembre del 2005, anticipando di un anno la concorrente. In quel periodo le console a 128-bit dominano ancora il mercato ed hanno ancora molte cartucce da sparare, ma l'ingresso in scena anticipato di Xbox 360 permette alla piattaforma Microsoft di guadagnare subito terreno attirando più facilmente l'attenzione del pubblico. E sebbene si dovrà attendere un po' prima di vedere vere e proprie killer application, esse non tarderanno troppo ad arrivare: giochi come Gears of War di Epic Games o Dead Rising di Capcom, senza dimenticare lo splendido Dead Or Alive 4 del Team Ninja pubblicato poco tempo dopo il lancio, sono tutti prodotti che giustificano l'acquisto di una X360 al più presto.

PS3 sbarcherà invece in tutto il mondo a cavallo tra la fine del 2006 ed i primi mesi del 2007, dunque con terreno da recuperare nei confronti della collega verdecrociata. Il periodo iniziale della piattaforma Sony non sarà comunque semplice: il vantaggio di un anno avuto da Xbox 360 si fa sentire, ed alla terza PlayStation mancano all'inizio esclusive davvero forti che possano trainare con convinzione le vendite. Anche qui, però, i grandi giochi arriveranno presto: oltre all'ottimo Resistance Fall of Man del lancio (ripercorriamo il franchise Insomniac tramite la classifica della serie Resistance), il primo anno è caratterizzato da titoli importanti come Uncharted Drake's Fortune e Ratchet & Clank Armi di Distruzione, mentre nel giugno del 2008 arriva un'attesissima killer application del calibro di Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots.

Negli anni successivi un poco alla volta PS3 recupererà terreno nei confronti di X360 fino a compiere il sorpasso commerciale in termini di console vendute. Ciò però non toglie che anche la piattaforma Microsoft ha continuato a regalare grandi emozioni ai suoi fan, non solo grazie alla neonata serie di Gears of War ma anche con il proseguo di serie iconiche come Halo, Fable e Forza Motorsport. Sony dal canto suo delizierà i giocatori con nuovi God of War, Killzone e Gran Turismo, oltre a dare i natali a brand apprezzati come The Last of Us ed Infamous. E' sempre su queste console, inoltre, che prendono vita brand multipiattaforma divenuti storici: nomi come Dark Souls, Assassin's Creed, Mass Effect e Bioshock giusto per fare qualche esempio, hanno tutti mossi i loro primi passi in quell'epoca.

Di fronte a tanti successi non sono però mancati anche eventi che hanno creato forti discussioni. L'inizio di Xbox 360 fu caratterizzato dallo spiacevole fenomeno del Red Ring of Death che rendeva di fatto inutilizzabili la maggior parte dei primi modelli messi in commercio causando così non poche controversie. Dal lato suo PS3 è sempre stata nota per una certa difficoltà di programmazione a causa della complessità del suo processore CELL, e non a caso molti giochi multiformato risultavano spesso più curati in versione Xbox.

Tra pregi e difetti, comunque, PS3 e Xbox 360 hanno scritto la storia dei videogiochi. E adesso la parola passa a voi: quale pensate sia la miglior console tra le due?