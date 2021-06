PS3 e Xbox 360 sono state l'età dell'oro del gaming, secondo i dati di Metacritic

Da sempre gli appassionati videoludici discutono su quale sia stata la generazione videoludica migliore in assoluto. Il portale FandomSpot si è servito dei dati storici presenti su Metacritic per riuscire a porre fine, una volte per tutte, a questo dilemma.

L'analisi è stata realizzata prendendo in considerazione 19 tra i franchise videoludici più grandi al mondo, inclusi Call of Duty, FIFA e Grand Theft Auto. Il passo successivo è stato quello di raccogliere i voti assegnati ad ognuno dei capitoli di queste serie e verificare su quali console siano stati registrati i risultati migliori.

Una volta passati in rassegna i voti di Metacritic, FandomSpot ha scoperto che 15 dei 19 giochi con i punteggi più alti (tra cui Fallout 3, Grand Theft Auto 4, FIFA 10, e Call of Duty 4: Modern Warfare) sono stati pubblicati durante la settima generazione su PlayStation 3 e Xbox 360, due console che si diedero grande battaglia in passato. Per quanto non venga specificato esplicitamente, sembra evidente come la classifica includa anche giochi rimasterizzati come Tony Hawk: Pro Skater 2 e Halo: Combat Evolved dal momento che PS2 e Xbox vantano 13 dei 19 giochi con le migliori valutazioni.

Questa "Golden Era" dei videogiochi ci sembra ovviamente frutto di una valutazione molto approssimativa, e di cui non possiamo fare certo grande affidamento. Si tratta tuttavia di un esperimento curioso che potrebbe dare il la ad una discussione maggiormente argomentata da parte di chi segue questo mondo da molto tempo che non si basi esclusivamente sui freddi numeri di Metacritic. Voi cosa ne pensate? È stata davvero quella di PS3 e Xbox 360 l'età dell'oro dei videogiochi?