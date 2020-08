PS4: 112.3 milioni di console distribuite, PS Plus a 44.9 milioni

Sony Corporation ha diffuso i dati aggiornati legati al numero di console PlayStation 4 distribuite in tutto il mondo: la console ha raggiunto quota 112.3 milioni di unità distribuite dal novembre 2013 al 30 giugno 2020.

Nell'ultimo trimestre (terminato il 30 giugno) Sony ha distribuito 1.9 milioni di PS4, in calo di 1.3 milioni rispetto ai 3.2 milioni di pezzi distribuiti nello stesso trimestre del precedente anno fiscale. La divisione Game & Network Services ha registrato vendite pari a 23.5 miliardi di dollari con 2.26 milioni di dollari di utile operativo per l'anno fiscale concluso il 31 marzo scorso. Le vendite software sono aumentate mentre calano le vendite hardware, effetto dovuto "al prossimo lancio di PS5", stando alle parole del colosso giapponese.

Sony ha anche diffuso i dati legati alle sottoscrizioni PlayStation Plus, gli abbonati sono oggi 44.9 milioni, 5.1 milioni in più rispetto ai 36.2 milioni registrati al 30 giugno 2019. Durante il quarto trimestre dell'anno fiscale sono stati venduti 91 milioni di giochi PS4, ovvero 41.2 milioni in più rispetto ai 49.8 milioni venduti nel 2019. Di questi, 18.5 milioni sono stati giochi first party pubblicati da Sony. 74% delle vendite software totali del trimestre derivano dal mercato digitale, altro dato in crescita se comparato al 53% dello scorso anno.