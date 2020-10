PS4: 113.8 milioni di console distribuite, abbonati Plus a quota 45.9 milioni

Nel report finanziario relativo all'ultimo trimestre, Sony Corporation ha annunciato che PlayStation 4 ha raggiunto quota 113.8 milioni di console distribuite in tutto al mondo al 30 settembre 2020.

Nel trimestre terminato il 30 settembre sono state distribuite in totale 1.5 milioni di console, in calo di 1.3 milioni rispetto alle 2.8 milioni di unità distribuite nello stesso periodo del 2019. Sony ha rivisto verso l'alto le stime finanziarie della divisione Game & Network Services per l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo 2021) le nuove previsioni parlano di vendite pari a 24.9 miliardi di dollari e profitti operativi per 2.87 miliardi di dollari, risultati che dovrebbero essere ottenuti grazie al lancio di PS5, con la console che ha già superato i preordini di PlayStation 4 nel 2013.

Gli abbonati PlayStation Plus sono ora 45.9 milioni, in crescita di ben nove milioni rispetto al 30 settembre 2019, i giochi per PlayStation 4 venduti durante il secondo quarto dell'anno fiscale sono stati 80.9 milioni, 10.3 milioni in più rispetto a dodici mesi fa. Da segnalare come 12.4 milioni siano giochi first party, il 59% dei giochi sono stati venduti in formato digitale, dato in crescita se paragonato al 45% al 30 settembre 2019.