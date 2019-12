PS4 a 149 euro da GameStop questo weekend: sconti anche su Xbox One X e One S per Natale

In occasione del periodo natalizio GameStop ha lanciato numerose promozioni su console, videogiochi, accessori e merchandising. In aggiunta al Calendario dell'Avvento 2019 e a tutti gli altri sconti in corso, il noto rivenditore si appresta a lanciare una serie di offerte limitate davvero invitanti.

Tanto per cominciare, la PlayStation 4 500 GB attualmente proposta a 179,99 euro in negozio (bundle con pacchetto Fortnite Neo Versa), nel weekend del 21 e 22 dicembre verrà ulteriormente scontata a 149,98 euro, anche in questo caso esclusivamente nei punti vendita della catena.

Gli sconti a tempo limitato non si fermano qui, e interessano anche le console di casa Microsoft. Gli attuali bundle Xbox One S 1TB a 169,98 euro (con un gioco a scelta tra Fortnite, Gears of War 4, Battlefield 5, Forza Horizon 4, Forza Horizon 3, PUBG, Anthem, Minecraft, Sea of Thieves e Halo Wars 2) passeranno a 159,98 euro dal 21 dicembre al 26 dicembre. Gli attuali bundle Xbox One S 1 TB da 199,98 euro (con un prodotto a scelta tra Gears 5, secondo controller, Star Wars Jedi: Fallen Order, The Division 2, Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions e in edizione Fortnite Battle Royale Limited) verranno invece scontati a 189,98 euro dal 21 dicembre al 3 gennaio.

Segnaliamo, infine, che Xbox One X, attualmente proposta a 319,98 euro (con un gioco a scelta tra Star Wars Jedi: Fallen Order, Battlefield 5, The Division 2, Metro Trilogy, Shadow of the Tomb Raider, Gears 5, PUBG e nelle edizioni Hyperspace e Fallout 76 Robot White), verrà invece scontata a 299,98 euro nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 3 gennaio.