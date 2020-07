PS4 1TB con tre giochi a 299.98 euro, ultimi giorni per l'offerta di GameStop

Ultimissimi giorni per approfittare dell'offerta di GameStopZing su PlayStation 4 1TB con tre giochi inclusi in vendita al prezzo di 299.98 euro, ecco tutti i dettagli sulla promozione estiva di GameStop.

Online e in negozio (a seconda della disponibilità dei singoli punti vendita) è possibile acquistare il bundle che include PS4 Slim 1TB colore Jet Black con tre giochi PlayStation Hits (The Last of Us Remastered, God of War e Horizon Zero Dawn Complete Edition) a 299.98€.

E' ovviamente possibile risparmiare portando indietro il proprio usato e acquistare il pacchetto a 99.98 euro portando indietro una console PS4 oppure a 49.98 euro portando indietro PS4 con due giochi (PS4, Xbox One o Switch) validi per la promozione. Promozione valida dal 17 al 27 luglio, salvo esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre in corso e riservate ai possessori di GSZ+.

Fino al 13 agosto da GameStop è in corso la promozione estiva Time to Play con sconti su videogiochi e console, senza dimenticare le offerte legate al merchandising come i ricercatissimi Funko Pop!, magliette, action figure, cappellini, giochi da tavolo e tantissimi altri prodotti a tema videogiochi, fumetti, anime, manga, film e serie TV.