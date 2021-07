PS4: le 3.800 console scovate in Ucraina farmavano in FIFA 21 Ultimate Team

Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato della scoperta di una grossa mining farm illegale in Ucraina effettuata dalle autorità del luogo, le quali - in mezzo a schede video NVIDIA della serie 30 dal valore di migliaia e migliaia di euro - hanno rinvenuto anche 3.800 PlayStation 4 Slim.

In prima istanza, tutti abbiamo creduto che il ruolo delle console fosse quello di minare criptovalute, ma in realtà le cose stanno diversamente. Insospettita dai dischi di gioco infilati nei tray e visibili nelle foto scattate in loco, la redazione del giornale Delo.ua ha effettuato delle indagini più approfondite scoprendo che le PlayStation 4 Slim venivano utilizzate per farmare in FIFA 21 Ultimate Team.

Non sono state rese note informazioni precise sui metodi utilizzati (Delo ha affermato che il Servizio di Sicurezza ucraino si è rifiutato di commentare la faccenda per preservare la segretezza delle indagini) ma quasi sicuramente l'obiettivo dei criminali era quello di rivendere sul mercato nero degli account di FIFA 21 Ultimate Team pieni di monete virtuali spendibili nel negozio in-game per l'acquisto di pacchetti. La rivelazione ha perfettamente senso, dal momento che le PlayStation 4 Slim sono chiaramente poco efficienti per il mining delle criptovalute, che richiede una potenza di calcolo ben maggiore - come quella erogata delle schede video di ultima generazione. Sono quindi anche stati smentiti i primi report che parlavano della presenza di PS4 Pro.

Nel magazzino c'erano, oltre alle 3.800 PS4 Slim, anche 500 GPU, 50 processori, documenti relativi ai consumi dell'energia elettrica, e svariati notebook, flash drive e cellulari. A questo punto appare piuttosto evidente che l'obiettivo principale dei criminali era quello di rivendere gli account di FIFA 21 Ultimate Team: si tratta di un mercato piuttosto vasto, mentre le PS4 sono molto più economiche delle schede video.