PS4: 3 mesi di Apple TV+ gratis, ecco come riscattare l'offerta a tempo limitato

Apple e Sony collaborano già da diverso tempo per offrire ai giocatori PS5 sei mesi di Apple TV+ gratuiti e oggi siamo lieti di farvi sapere che la promozione è stata estesa anche su PlayStation 4.

Fino al 22 luglio 2022 tutti i possessori di PS4 con un account PlayStation Network attivo possono beneficiare di una versione di prova gratuita estesa di Apple TV+ della durata di tre mesi. Riscattare l'offerta è semplicissimo: tutto ciò che bisogna fare è scaricare l'app di Apple TV+ su PlayStation 4 ed effettuare l'accesso con l'account Apple.

Come riscattare l'offerta

Trova l'app di Apple TV nella scheda TV e video della console PS4;

Scarica e apri Apple TV App e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo;

Accedi con il tuo ID Apple o crea un ID Apple se ancora non ne possiedi uno;

Goditi la prova gratuita estesa di Apple TV+.

L'offerta si applica a tutti i modelli di PS4, ma può essere attivata una sola volta per console ed è indirizzata solo ai nuovi abbonati a Apple TV+ in Italia (limite di un'offerta per ogni account Apple TV+), inoltre l'ID Apple utilizzato per aderire all'offerta necessita di un metodo di pagamento associato. Al termine dei tre mesi di prova, l'abbonamento si rinnova automaticamente a 4,99 euro mensili, ma può essere interrotto in qualsiasi momento. Per maggiori dettagli consultate la pagina dedicata all'iniziativa su PlayStation.com. Con Apple TV+ potete guardare serie Apple Original come Ted Lasso, See, Foundation e The Morning Show, o film di successo come Finch.