PS4: le 5 esclusive PlayStation più vendute della generazione in USA

Mentre attende di poter diffondere i dati di vendita dell'ultimo grande gioco first party dell'era PlayStation 4, Ghost of Tsushima, Mat Piscatella di NPD ha pubblicato la classifica con le cinque esclusive PS4 più vendute della generazione in USA.

Le prime tre posizioni non variano da molti mesi, ma probabilmente stanno cominciando a tremare. The Last of Us Part 2, grazie ad un debutto eccezionale (il secondo miglior mese di lancio di sempre per quanto riguarda un'esclusiva Sony negli USA, dietro solamente a Marvel's Spider-Man), è già arrivato ai piedi del podio, pronto ad insidiare i giochi che lo precedono - il già citato Spider-Man, God of War e Horizon: Zero Dawn. In quinta posizione c'è un altro titolo lanciato nel 2020, ovvero Final Fantasy VII: Remake.

Esclusive PS4 più vendute della generazione in USA

Marvel's Spider-Man God of War Horizon: Zero Dawn The Last of Us: Part II Final Fantasy VII: Remake

I giochi sono stati ordinati in base ai dollari incassati, sia in formato fisico che digitale. I guadagni scaturiti dalla vendita in bundle con PS4 non sono stati conteggiati. Allo stesso modo, non sono stati presi in considerazione i soldi guadagnati con eventuali DLC o microtransazioni.

Anche se Horizon: Zero Dawn non è più un'esclusiva assoluta, Piscatella ha deciso di inserirla ugualmente poiché continua ad esserlo in ambito console. Final Fantasy VII: Remake è stato conteggiato anche se è un'esclusiva temporale: ad aprile del prossimo anno scadrà il contratto con Sony, ma non sappiamo ancora su quali altre piattaforme arriverà. È interessante notare, inoltre, che nella classifica delle esclusive PS4 aggiornata a dicembre 2019 in quarta e quinta posizione c'erano Uncharted 4: Fine di un Ladro e Bloodborne.

A proposito, lo sapete che abbiamo eletto la miglior esclusiva per PS4 di questa generazione?