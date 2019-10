PS4 500GB con Uncharted 4, The Last of Us e Ratchet & Clank in offerta su Amazon

A Natale manca ancora un bel po', ma se avete già voglia di farvi un regalo allora potrebbe risultarvi particolarmente interessante l'offerta di Amazon.it su un ricchissimo e completo bundle PlayStation 4.

Il noto rivenditore offre in esclusiva un pacchetto comprendente PlayStation 4 500 GB in colorazione Jet Black, il DualShock 4 e ben tre esclusive appartenenti alla collana PlayStation Hits, ovvero Uncharted 4: Fine di un Ladro, The Last of Us Remastered e Ratchet & Clank. Il bundle, che rappresenta una perfetta porta d'ingresso nel mondo PlayStation, è offerto al prezzo di 279,99 euro, con un risparmio di ben 60€ sul costo pieno di 339,99 euro.

L'offerta sopra riportata è da considerarsi a tempo limitato e soggetta ad esaurimento scorte, dunque, se siete interessati, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile poiché potrebbe essere rimossa da un momento all'altro. Prima di salutarvi, segnaliamo inoltre che su Amazon.it sono disponibili in offerta anche altri bundle PS4, contenenti ad esempio Call of Duty: Modern Warfare, freschissimo di pubblicazione, o FIFA 20, la più recente edizione del calcio secondo EA Sports.