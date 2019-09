PS4 a 69.98 euro da GameStop portando una console usata, ultime ore per approfittarne

Ultime ore per approfittare dell'offerta di GameStop Italia che permette di acquistare una PS4 Slim 1 TB rigenerata al prezzo di 69.98 euro portando indietro una console usata. Siete interessati? Avete tempo fino a mercoledì 11 settembre.

"Fino all'11 Settembre Acquista PS4 1TB Graded a 219.98€, Oppure a 69.98€ portando PS4/Xbox One/Xbox One S. Normale prezzo al pubblico: 259.98€. Promozione valida all'11 Settembre 2019, salvo esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre in corso e riservate ai possessori di GameStop+, di qualsiasi livello. Chiedi chiarimenti al nostro staff. In caso di promozioni che prevedono il ritiro di console è necessario che le stesse siano integre, funzionanti, non manomesse, complete di tutti gli accessori compresi al momento dell'acquisto. Visita il negozio a te più vicino per conoscere ulteriori dettagli e avere conferma sulla ritirabilità del tuo prodotto."

Inoltre GameStop lancia una nuova promo lampo che permette a tutti i nuovi acquirenti di PlayStation 4 di risparmiare 25 euro sull'acquisto di NBA 2K20. Sempre fino all'11 settembre è possibile comprare a PS4 PRO 99.98 euro portando indietro una console usata.

