PS4 a 95 euro in Francia: l'offerta attira centina di persone, interviene la Polizia

Evitare gli assembramenti è una delle regole che vengono ripetute con maggior frequenza in questi mesi di pandemia, eppure c'è chi ha ignorato del tutto questo avvertimento decidendo di mettersi in coda davanti ad un nuovo punto vendita LIDL aperto in Francia. Il motivo? PlayStation 4 ad un prezzo stracciato!

La catena LIDL ha offerto PlayStation 4 al prezzo di 95 euro solo per il giorno di apertura del nuovo punto vendita e ovviamente fino ad esaurimento scorte, un costo davvero contenuto per una console che raramente scende sotto i 199 euro e che mai è stata proposta a meno di 100 euro.

Il caos scatenato da questa iniziativa promozionale ha costretto la Polizia locale ad intervenire, attirata non solo dai rumori molesti ma anche dalle numerose segnalazioni ricevute da parte di persone ferite. Le autorità sono intervenute utilizzando anche i lacrimogeni per diradare la folla ed hanno invitato le persone a mantenere la calma mettendosi ordinatamente in coda ed evitando qualsiasi tipo di assembramento di fronte al negozio e all'interno dello stesso.

La situazione sembra essere tornata alla normalità molto rapidamente dopo l'intervento delle forze dell'ordine, necessario per ristabilire la calma ed assicurarsi che non ci siano ulteriori tafferugli fuori dal punto vendita.