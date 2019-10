PS4 a 99 euro da Trony in abbinamento con i prodotti in promozione

Trony lancia l'offerta I Fantastici 4: fino al 23 ottobre quattro prodotti possono essere acquistati a soli 99 euro in abbinata spendendo almeno 499 euro per l'acquisto di prodotti speciali evidenziati dall'apposito bollino promozionale.

Tra i prodotti jolly troviamo anche PlayStation 4 500 GB con voucher Fortnite (valore 30 euro) a 99 euro anzichè 297 euro acquistando, come detto, prodotti per almeno 499 euro tra quelli selezionati. Tra gli articoli validi per la promozione troviamo televisori, smartphone, fotocamere, soundbar, impianti hi-fi, fotocamere, tablet, PC, desktop e portatili, lavatrici, asciugatrici, smartwatch ed elettrodomestici.

Ricapitolando: fino al 23 ottobre da Trony spendendo 499 euro per l'acquisto dei prodotti in evidenza potrete comprare in abbinamento PlayStation 4 Slim 500 GB (con voucher Fortnite da 30 euro) a 99 euro anzichè 297 euro. Offerta valida solamente nei punti vendita fisici sparsi per l'Italia e non online, tutti i dettagli sui negozi aderenti e il regolamenti completo li trovate sul sul sito di Trony.