PS4 si aggiorna: download firmware 8.0.0 con nuovi avatar e tante migliorie

Dopo una lunga serie di minor update del firmware 7.0, Sony ha pubblicato oggi l'aggiornamento software 8.0.0 per PlayStation 4 e PS4 PRO, ora disponibile per il download con tante novità per il sistema operativo della console.

Verifica in 2 passaggi

La verifica in 2 passaggi sarà migliorata per supportare le app di autenticazione terze parti, la funzione è ora ancora più sicura.

Riproduzione Remota

Il nome dell’applicazione Riproduzione Remota cambia nome in Riproduzione Remota PS, viene aggiunto inoltre il supporto per il Remote Play su PlayStation 5.

Party e Messaggi

Entrambe le app utilizzeranno gli stessi gruppi di giocatori per le chat vocali dei Party e gli scambi di messaggi, ora è possibile avviare una chat nel Party o inviare un messaggio al gruppo con cui hai precedentemente chattato su PS4, nonché su PS5.

Nuovi avatar

Disponibili a breve nuovi avatar per il profilo utente dedicati a giochi come Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us Parte II, The Last of Us Remastered, Uncharted 4 Fine di un Ladro.

Nuovo filtro contenuti

Il filtro contenuto presenta ora l'unione delle schede Comunicazione con altri giocatori e Visualizzazione dei contenuti creati da altri giocatori, inoltre sono state apportate migliorie al filtro per renderlo più efficace in particolar modo per quanto riguarda i contenuti sensibili.

Da segnalare che l'aggiornamento non permette più di creare Eventi o accedere agli eventi esistenti, questa opzione è infatti stata completamente rimossa. Il firmware 8.0.0 è ora disponibile per il download su PlayStation 4 e PS4 PRO, il rollout è iniziato questa mattina e verrà completato nel corso della giornata odierna.