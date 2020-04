PS4 si aggiorna, il firmware 7.50 disponibile al download: i dettagli

Mentre si attende di poter scoprire sempre più informazioni sulla futura PS5, PlayStation 4 è ancora ampiamente operativa, pronta ad accogliere nuovi aggiornamenti.

E proprio nel corso della giornata odierna, giovedì 16 aprile, il team di Sony ha reso disponibile un nuovo update per la propria console ammiraglia. È infatti ora disponibile per il download il nuovo firmware 7.50 di PlayStation 4. Quest'ultimo non sembra introdurre novità particolarmente inaspettate. La descrizione dell'aggiornamento è infatti corredata da una dicitura piuttosto canonica, corrispondente a "L'aggiornamento del software di sistema migliora le performance di sistema". Sostanzialmente, dunque, il firmware interviene per offrire ulteriore stabilità a PlayStation 4.

Per gli utenti PS4 e PS4 Pro in procinto di dedicarsi ad una nuova avventura videoludica, segnaliamo che le tempistiche di installazione del nuovo aggiornamento non dovrebbero risultare particolarmente gravose. Il firmware 7.50 ha infatti dimensioni complessive corrispondenti a 471 MB, dunque un volume dati decisamente contenuto.



In chiusura, restando in tema PlayStation, segnaliamo il recente lancio da parte di Sony dell'iniziativa "Play at Home", che consente ai giocatori di riscattare Uncharted Collection e Journey gratis su PS4, anche senza abbonamento a PlayStation Plus. Su PlayStation Store, si sono inoltre aggiunti nuovi giochi nei Saldi di Primavera su PS Store.