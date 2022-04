PS4 si aggiorna: il firmware 9.51 migliora le performance della console

Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 13 aprile 2022, il team di casa Sony ha reso disponibile il nuovo firmware 22-01-05.02 per PlayStation 5, ma non solo.

Anche la console di passata generazione del colosso giapponese è infatti pronta ad accogliere un nuovo aggiornamento di sistema. Da quest'oggi, tutti i possessori di PlayStation 4 possono dunque procedere con il download della patch 9.51, ora disponibile per il processo di installazione. Da Sony, non sono tuttavia stati diffusi molti dettagli per quanto riguarda le modifiche apportate dall'aggiornamento al software della console. Le note della patch pubblicate in mattina si limitano infatti a rendere noto che la patch 9.51 provvederà genericamente a migliorare le performance di PlayStation 4.



In attesa di eventuali maggiori informazioni, ricordiamo che l'hardware di passata generazione resta al centro della strategia commerciale di Sony. Il colosso giapponese ha infatti più volte ribadito che la produzione di PlayStation 4 non sarà interrotta nel 2022. Inoltre, dopo il lancio cross-gen di Horizon: Forbidden West e Gran Turismo 7, ricordiamo che anche l'atteso God of War: Ragnarok troverà spazio sia su PS4 sia su PS5. Attesa per quest'anno, la nuova epopea norrena di Kratos e Atreus è ancora priva di una data di uscita precisa.