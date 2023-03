Anche PS4 si aggiorna: tutte le novità del firmware 10.50 svelate da Sony

Oltre al nuovo firmware 7.00 di PlayStation 5, Sony ha pensato anche alla vecchia generazione: su PlayStation 4 arriva infatti l'aggiornamento 10.50, disponibile da oggi 8 marzo 2023. L'update apporta una serie di interessanti aggiunte per la piattaforma old-gen: ecco di seguito le note diffuse dalla compagnia nipponica.

Si può ora accedere alle app autorizzate tramite le Impostazioni.

tramite le Impostazioni. Queste app sono software di terze parti e servizi collegati direttamente all'account dell'utente via PlayStation Network . Utilizzandole si dà il permesso di condividere i dati dell'account con le stesse app.

. Utilizzandole si dà il permesso di condividere i dati dell'account con le stesse app. Per vedere e gestire le app autorizzate bisogna seguire i seguenti passaggi: Impostazioni, Gestione Account, App Autorizzate. Una volta giunti a quest'ultima voce, bisogna infine scansionare il QR Code con il proprio dispositivo mobile.

Gli amici attivi su PlayStation App appaiono ora online anche nella vostra lista amici su PS4

appaiono ora online anche nella vostra lista amici su PS4 Le emoji in Unicode 15.0 possono adesso essere visualizzate

possono adesso essere visualizzate Con i giochi che offrono possibilità di cross-platform, è ora possibile vedere quali giocatori nella nostra sessione di gioco si trovano su piattaforme diverse da PS4

Non ci sono altri dettagli in merito ai contenuti del firmware 10.50, che apporta aggiunte e migliorie nel complesso non cruciali seppur comunque molto utili. Con il focus di Sony ormai interamente puntato su PS5 e PlayStation VR2, è altamente probabile che il 2023 sarà l'ultimo anno di PlayStation 4, ma non sono comunque da escludere ulteriori update per i sistemi di vecchia generazione nel prossimo futuro, volti ad aggiungere gli ultimi ritocchi e perfezionamenti per una console ormai decennale.