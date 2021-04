PS4 si aggiorna alla versione 8.50: addio alle community, debutta lo Share Play Cross Gen

Questa mattina Sony ha pubblicato l'aggiornamento di aprile per PlayStation 5, arriva ora anche l'update 8.50 per PlayStation 4 e PlayStation 4 PRO, disponibile per il download anche in Europa. Ma cosa cambia con questo nuovo aggiornamento firmware per la "vecchia" console?

L'update 8.50 introduce lo Share Play Cross Gen, ecco come funziona: I giocatori PS4 e PS5 possono ora utilizzare Share Play mentre chattano nei party. Ciò significa che gli utenti della console PS5 possono consentire ai loro amici su console PS4 di visualizzare la loro schermata di gioco o persino provare i giochi per PS5 tramite Share Play e viceversa. Le opzioni includono la possibilità di condividere lo schermo con un amico e cedere virtualmente il tuo controller, o uno secondario, a un amico e giocare insieme a giochi cooperativi.

Tra le altre novità, la possibilità di disattivare le notifiche per i messaggi dei gruppi e l'aggiornamento dei formati supportati per i dispositivi di archiviazione esterni, inoltre con questo update Sony chiude le Community PlayStation, non più disponibili a partire da oggi.

L'aggiornamento 8.50 pesa 481 MB, vi ricordiamo che anche la PlayStation App è stata aggiornata con alcune novità tecniche e nuovi contenuti per renderla più snella e pratica da utilizzare.