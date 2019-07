PS4, aggiornamento firmware 6.72 ed errore SU-30645-8: ecco come risolvere il problema

Nel corso della giornata di martedì 16 luglio, Sony ha reso disponibile per i possessori della propria home console il nuovo aggiornamento firmware 6.72 per Playstation 4.

Sembra tuttavia che alcuni utenti abbiano sperimentato alcuni imprevisti in fase di installazione dell'update. In particolare, come potete verificare nei cinguettii che trovare direttamente in calce a questa news, una problematica specifica ha creato problemi ad alcuni videogiocatori: l'Errore SU-30645-8. A supportare gli utenti in difficoltà che hanno richiesto consiglio tramite la piattaforma social è giunto l'account Twitter ufficiale del supporto Ask Playstation, che suggerisce di effettuare l'installazione dell'aggiornamento tramite una penna USB mentre la PlayStation 4 si trova in Safe Mode.

Per prima cosa, quindi, è necessario scaricare l'update più recente da un PC e inserirlo su una chiavetta seguendo questa procedura:

Inserire la chiavetta nel PC;

Creare sulla chiavetta una cartella denominata PS4;

All'interno della cartella PS4 crearne una seconda, denominata UPDATE;

Scaricare l'aggiornamento da questo indirizzo e salvarlo nella cartella UPDATE. Il file si chiama PS4UPDATE.PUP, non rinominatelo!

Dopodiché, è necessario applicare l'aggiornamento mentre la PS4 si trova in Safe Mode. Per attivare tale modalità è necessario tenere premuto il pulsante di accensione mentre la console è spenta sino a che non emette due beep. A questo punto, collegate il Dualshock 4 con il cavo, inserite la penna USB con l'aggiornamento appena scaricato, selezionate Aggiorna software di sistema e successivamente Aggiorna da dispositivo di archiviazione USB. Fatto ciò, non dovete far altro che attendere il termine della procedura.



Infine, segnaliamo che qualcuno è riuscito ad evitare la comparsa delll'Errore SU-30645-8 cambiando la rete. Un utente, in particolare, al posto di quella casalinga ha sfruttato il cellulare come Hotspot. In questo modo, è riuscito a completare l'installazione del nuovo aggiornamento senza alcun problema. Tenete presente, tuttavia, che questa procedura va ad intaccare la riserva di GB prevista dal vostro piano dati.