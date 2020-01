PS4: al via su Amazon i preorder dell'Espansione Tasti DualShock 4

Dopo aver assistito all'apertura dei preordini dell'Espansione Tasti per il DualShock 4 sul sito ufficiale di GameStop, anche su Amazon sono partiti i preorder del particolare accessorio che amplia le possibilità offerte dal controller di PlayStation 4.

Attualmente è possibile effettuare la prenotazione del gadget al prezzo di 30.99 euro, così da riuscire a riceverlo al lancio, che vi ricordiamo è previsto per il giorno di San Valentino, ovvero il 14 febbraio 2020. Per chi non sapesse cosa sia l'Estensione Tasti per il DualShock 4, parliamo di un piccolo accessorio dotato di due tasti aggiuntivi e un piccolo schermo OLED che, una volta montato sul controller Sony, permetterà di assegnare ai pulsanti extra la funzione di qualsiasi altro tasto presente sul controller. Attraverso lo schermo, inoltre, sarà molto semplice gestire diversi profili e modificare le impostazioni, così da gestire diversamente l'accessorio in base alla tipologia di gioco che si sta giocando.

Nel caso in cui foste curiosi di saperne di più, vi ricordiamo che le prime recensioni dell'Estensione Tasti DualShock 4 sono più che positive e sostengono che, con un prezzo irrisorio, è finalmente possibile raggiunge risultati simili a quelli che si ottengono tramite l'acquisto di uno dei costosissimi pad professionali come quelli Nacon, Razer, Thrustmaster e Astro.