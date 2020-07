PS4: annunciato un nuovo weekend multigiocatore online gratis, ecco le date

Sony è già pronta a replicare: in occasione dell'annuncio dei nuovi giochi PS4 gratis di agosto per PlayStation Plus, la compagnia giapponese ha anche svelato che tra poche settimane si svolgerà un nuovo weekend multigiocatore online gratis.

Segnatevelo sul calendario: da sabato 8 agosto alle ore 00:01 fino a domenica 9 agosto alle 23:59 potrete accedere alle componenti online multigiocatore di tutti i vostri titoli anche se non possedete un abbonamento a PlayStation Plus. Normalmente, come sicuramente già saprete, per giocare online è necessaria una sottoscrizione attiva al servizio, salvo alcune eccezioni come per i giochi free-to-play. Quella da 12 mesi costa 59,99 euro, quella da 3 mesi 24,99 euro, mentre quella mensile 8,99 euro.

Abbonandovi, potrete scaricare anche i giochi PS4 gratis di luglio 2020 (NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration ed Erica, disponibili fino al 3 agosto) e i giochi PS4 gratis di agosto 2020 appena annunciati: Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered sarà disponibile da domani 28 luglio fino al 31 agosto, mentre Fall Guys: Ultimate Knockout dal 4 al 31 agosto. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che è ancora possibile scaricare il tema gratis per il 10° anniversario di PlayStation Plus.