PS4: arriva l'aggiornamento 8.03 con una nuova funzionalità!

Sony ha aggiornato il software di PS5 alla versione 20.02-02.30.00 ma non solo perchè proprio oggi la compagnia ha pubblicato anche l'aggiornamento 8.03 per PS4 e PS4 PRO. Un semplice minor update di manutenzione? Apparentemente no, perchè non mancano le novità.

L'update 8.03 introduce la possibilità di disattivare l'audio della chat nelle partite online, nel menu Suoni è ora disponibile la voce "disattiva l'audio della chat di gioco", in questo modo voi non potrete inviare messaggi vocali di alcun tipo e non potrete sentire la voce degli altri giocatori. Non è chiaro se l'aggiornamento includa altre funzionalità dal momento che questa è l'unica novità riportata nel changelog diffuso da Sony.

A novembre era stato reso disponibile l'aggiornamento 8.01 per PS4, il quale però non includeva nuove funzionalità di alcun tipo, limitandosi a correggere bug e problemi sotto il cofano con l'obiettivo di aumentare la stabilità generale del sistema operativo durante l'utilizzo di giochi e applicazioni.

Nonostante l'uscita di PS5 Sony continua a mantenere in vita anche la "vecchia" PS4 e non potrebbe essere altrimenti considerando che ad oggi ci sono oltre 100 milioni di console PlayStation 4 nelle case dei videogiocatori.