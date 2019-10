PS4: arriva il Remote Play su tutti gli smartphone Android

L'arrivo del firmware 7.0 di PlayStation 4 non porterà in dote solo migliorie all'HDR e l'aumento del numero dei giocatori nel party (che passerà ad un massimo di 16) ma introdurrà anche il Remote Play su tutti gli smartphone Android e non limitatamente ai terminali Sony Xperia.

Attualmente il Remote Play da PS4 è accessibile su tutti i dispositivi iOS (iPhone e iPad), PC, Mac OS e su device della serie Xperia come tablet e smartphone. L'aggiornamento 7.0 di PlayStation 4 aprirà invece il Remote Play a tutti i terminali dotati di sistema operativo Android (aggiornato almeno alla versione 5.0, ormai piuttosto datata), sarà possibile giocare tramite interfaccia virtuale con tasti su schermo oppure connettendo il DualShock 4 tramite Bluetooth.

Per abilitare il Remote Play sarà necessario scaricare l'app PS4 Remote Play dal Google Play Store, inoltre Sony fa sapere di aver aggiornato l'applicazione per iPhone e iPad, ora ottimizzata per iOS 13 e dotata di nuove funzioni come la possibilità di mostrare o nascondere i tasti virtuale e bloccare la rotazione dello schermo.

Si tratta certamente di una gradita novità che farà felici tutti coloro che vogliono giocare in streaming con i giochi PS4 sul proprio smartphone Android, fino ad oggi tagliati fuori dal Remote Play.