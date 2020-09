PS4: in arrivo anche Horizon Forbidden West e Sackboy A Big Adventure!

Nell'approfondimento dei curatori del PlayStation Blog pubblicato a margine dell'evento che ha svelato data e prezzo di PS5, i redattori del portale legato a Sony Interactive Entertainment riferiscono che Horizon Forbidden West e Sackboy A Big Adventurearriveranno anche su PS4.

Il team di PS Blog conferma infatti l'arrivo su PS4 di Marvel's Spider-Man Miles Morales e riferisce che Sackboy A Big Adventure e Horizon Forbidden West verranno lanciati anche su PS4, specificando che "sebbene questi tre giochi siano stati progettati per sfruttare PlayStation 5 e le sue esclusive funzionalità di nuova generazione come l'SSD ad altissima velocità e il controller DualSense, anche i possessori di PlayStation 4 potranno godersi queste esperienze al momento del lancio".

Sia il kolossal sci-fi a mondo aperto di Guerrilla Games con protagonista Aloy che il platform adventure dedicato a quel "pupazzo pazzo di pezza" che risponde al nome di Sackboy, quindi, arriveranno anche su PS4 e saranno disponibili sulla console current-gen di Sony in coincidenza dell'arrivo dell'edizione nextgen per PlayStation 5. In ogni caso, gli appassionati che acquisteranno i titoli in questione su PS4 riceveranno un upgrade gratis una volta passati a PS5.

Nell'attesa di ricevere ulteriori informazioni sulle versioni PS4 del sequel di Horizon Zero Dawn e Sackboy A Big Adventure, vi ricordiamo che PS5 uscirà in Italia il 19 novembre al prezzo di 399 euro per la Digital Edition e di 499 euro per la versione con lettore di dischi.