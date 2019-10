PS4, in arrivo a Natale un bundle con God of War, Horizon e The Last of Us?

Sony si starebbe preparando a lanciare sul mercato, giusto in tempo per le festività natalizie, un nuovo bundle di PlayStation 4 contenente, oltre alla console, anche tre delle più grandi esclusive presenti in catalogo, ovvero God of War, Horizon Zero Dawn e The Last of Us Remastered.

Ad affermarlo su Twitter è stato il noto insider Wario64, che ha già più volte dimostrato la sua affidabilità in passato. Ha anche aggiunto che il numero seriale della PlayStation 4 che verrà inclusa in questo Holiday Bundle potrebbe essere CUH-2215B. L'analista di Niko Partners Daniel Ahmad si è subito unito alla discussione, facendo notare che il pacchetto in questione potrebbe essere il medesimo già lanciato sul mercato asiatico, che oltre ai contenuti sopra menzionati include anche tre mesi di PlayStation Plus. Wario64 ha risposto che, secondo le sue fonti, il bundle in arrivo negli Stati Uniti d'America non dovrebbe comprendere la sottoscrizione al servizio premium. Nessuna indiscrezione, per il momento, riguardo al mercato europeo.

Sony non ha ancora annunciato nulla di ufficiale al riguardo, pertanto vi consigliamo di prendere quanto riferito con le pinze. Al momento, in Italia sono reperibili due bundle con esclusive PlayStation: PS4 1TB con Uncharted 4, The Last of Us Remastered e Horizon Zero Dawn, e PS4 500 GB con Uncharted 4, The Last of Us Remastered e Ratchet & Clank.