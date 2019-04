PS4 e l'assenza del Cross-Play: gli autori di Dauntless difendono Sony

Discutendo del Dauntless con i colleghi di GamesIndustry.biz, il CEO di Phoenix Labs Jesse Houston si è soffermato sulle critiche mosse a Sony per la mancata apertura al Cross-Play su PS4 e affermato di essere perfettamente in linea con le decisioni assunte dal colosso videoludico giapponese.

"Sony ha una sua visione per l'esperienza da offrire ai giocatori, e il modo in cui garantisce un'esperienza ottimale consiste nel seguire in maniera rigorosa un protocollo di regole e di certificazioni", ha detto il boss di Phoenix Labs aggiungendo che "molti di questi sistemi multipiattaforma infrangono queste regole intrinsecamente, è perciò giusto che Sony stia cercando di prendere la cosa con calma e capire cosa può funzionare e cosa no, piuttosto che aprire le porte a tutti e in maniera indiscriminata".

Nel suo intervento, Houston ha poi voluto manifestare la sua vicinanza alle alte sfere di Sony per "l'indebito contraccolpo avuto al riguardo, perchè c'è un grande interesse per questo genere di funzionalità. La maggior parte delle persone non ha capito come funziona davvero il Cross-Play e non sa quante difficoltà bisogna superare per garantirlo. Lo vedono solo come una rinuncia, ma non lo è. Come si gestisce il pagamento? Cosa succede se un giocatore compra qualcosa su una piattaforma e la utilizza su un'altra, come si conciliano le entrate? Ci sono implicazioni fiscali in tutto questo, e sfide con cui bisogna misurarsi".

Recentemente, anche altri attori dell'industria hanno voluto esprimere il proprio parere al riguardo: Lewis Boadle di Fallen Tree Games, ad esempio, ritiene che la pressione della community e degli sviluppatori spingerà Sony a rivedere molto presto la propria posizione e aprirsi definitivamente al Cross-Play, tanto su PlayStation 4 quanto sulla futura PS5.