PS4: Babbo Natale raffreddato precede l'annuncio di una sorpresa di fine anno?

L'immagine animata di un insolito Babbo Natale raffreddato appare tra le pagine dei canali social ufficiali di PlayStation: che sia il preludio dell'annuncio di una sorpresa di fine anno per tutti gli utenti PS4?

A rendere ancora più curiosa questa iniziativa lanciata dai curatori dei canali social di SIE troviamo anche il messaggio pubblicato sul profilo Instagram in italiano di PlayStation che coinvolge gli appassionati chiedendo loro "Babbo Natale è raffreddato o disperato? Lo scoprirete presto", accompagnando il tutto da un hashtag #StayTuned che lascia presagire l'arrivo di ulteriori sorprese.

La recente conclusione delle offerte Black Friday e Cyber Monday di PlayStation, e la concomitante apertura della fase dedicata ai Saldi Natalizi sul PlayStation Store, rendono piuttosto improbabile l'inizio di una nuova tornata di sconti legati ai videogiochi, ai bundle e agli accessori PS4. Dietro all'ultima trovata promozionale di Sony con protagonista un Babbo Natale intento a soffiarsi il naso, quindi, potrebbe nascondersi una sorpresa inattesa riguardante sia PlayStation 4 che, magari, la futura e attesissima PS5.

In attesa di scoprire cosa ha in serbo per noi il colosso tecnologico giapponese, vi ricordiamo che Sony sta regalando un tema natalizio e sta invitando i fan a partecipare ai festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario di PlayStation scaricando 8 wallpaper gratis per il proprio dispositivo prediletto.