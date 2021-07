PS4, macché Back Button: ecco l'ibrido tra un DualShock 4 e una tastiera meccanica!

Nonostante sul mercato sia disponibile un accessorio come il Back Button del DualShock 4, l'utente di Reddit conosciuto come Styroor ha preferito "risolvere in proprio" il problema della mancanza di tasti sul retro del controller di PS4 e deciso di ibridare il suo pad con una tastiera meccanica.

Armato di seghetto elettrico e di tanta fantasia, l'autore di questo progetto ha effettuato il teardown del DualShock 4 e aggiunto dei circuiti PCB nella parte terminale delle impugnature del controller per alloggiarvi due coppie di pulsanti fan made ricavati da una tastiera meccanica per PC.

La soluzione escogitata dal redditor non sembra essere delle più "eleganti", a giudicare dalla (scarsa) pulizia del taglio eseguito sulla scocca in plastica del controller di PlayStation 4: eppure, a detta dello stesso ideatore di questo progetto, i quattro tasti sul retro funzionano a meraviglia (quantomeno in ambiente PC) e i circuiti supplementari inseriti all'interno del pad modificato non interferiscono con nessun altro elemento del controller e non causano input lag.

In calce alla notizia trovate il video confezionato da Styroor e la descrizione dei passaggi compiuti per modificare il controller ufficiale di PS4 con i tasti meccanici sul retro. Se amate questo genere di progetti, qui trovate il video del joystick HOTAS creato da un fan di Flight Simulator e Star Wars Squadrons.