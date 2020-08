PS4 da Bloodborne a TLOU 2: un fan realizza il poster definitivo delle esclusive

Dopo essersi cimentato con la fanart del Batman di Terra-2 con Robert Pattinson, designer indipendente Kunal Chopra ha voluto ripercorrere l'eredità delle esclusive dell'era PlayStation 4 realizzando uno splendido poster fan made che, all'occorrenza, può trasformarsi nella copertina di un ipotetico "mega-bundle" PS4.

Nello splendido progetto di Chopra trovano spazio davvero tutti i protagonisti delle esclusive più importanti della console current-gen di Sony.

La parte superiore della composizione fan made è dedicata al quintetto rappresentato da Sam Bridges (Death Stranding), Peter Parker (Marvel's Spider-Man), Ellie (nella sua versione adulta da The Last of Us Parte 2), Kratos (God of War) e Aloy (Horizon Zero Dawn), con sullo sfondo l'eroe di inFamous Second Son e il minaccioso teschio di Until Dawn.

Nella parte centrale e inferiore del poster celebrativo di Chopra ritroviamo tutti gli altri personaggi delle esclusive PlayStation 4 più iconiche, spaziando da Uncharted 4 a Ratchet & Clank per arrivare a Bloodborne e Days Gone. Naturalmente, c'è spazio anche per il samurai Jin Sakai di Ghost of Tsushima, l'ultimo kolossal PS4 firmato da Sucker Punch.

Per legare idealmente le esperienze digitali vissute dagli emuli di tutti questi eroi, Chopra ha saggiamente deciso di "fondere" la sua composizione ai simboli del caratteristico quartetto di tasti PlayStation che ritroviamo in tutti i controller delle console Sony, ivi compreso il DualSense di PS5. Date un'occhiata all'immagine completa del poster di Kunal Chopra e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate.