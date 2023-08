PS4 combatte ancora: il nuovo aggiornamento 10.71 è ora disponibile

Nelle ultime settimane si è molto discusso del futuro di PlayStation 4, che a diversi anni dal lancio di PlayStation 5 appare decisamente più ricco di appuntamenti di quanto si sarebbe potuto immaginare.

Sono infatti ancora numerosi i nuovi videogiochi pronti a esordire su PS4, con il caso del "porting inverso" di Star Wars Jedi: Survivor che ha in particolare destato molta curiosità. Dopo aver proposto la seconda avventura di Cal Kestis su PS5 e Xbox Series X|S, gli autori di Respawn Entertainment hanno infatti deciso di lavorare anche a una versione PS4 e Xbox One di Star Wars Jedi: Survivor.

In questo quadro, non sorprende che la console di passata generazione sia pronta ad accogliere un nuovo aggiornamento di sistema. Nella giornata di oggi - giovedì 10 agosto 2023 -, il team di Sony ha infatti pubblicato un update destinato al sistema operativo di PlayStation 4. La patch 10.71 è ora disponibile per il download e l'installazione, ma i dettagli sui miglioramenti apportati dal firmware non sono molti. Nelle note condivise da Sony si accenna infatti in maniera generica a una serie di "miglioramenti alle performance del sistema".



I possessori di PlayStation 4 possono già procedere con il download della patch di sistema della console Sony.