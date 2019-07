PS4: come iscriversi al programma Beta per provare i firmware in anteprima

Volete provare in anticipo i nuovi firmware che vengono pubblicati in anteprima su PlayStation 4, come l'imminente firmware 7.0 per PS4 e PS4 Pro? Per farlo vi basta iscrivervi al programma per diventare beta tester dei nuovi firmware per la console Sony: in questa mini-guida vi spieghiamo come fare.

Grazie al nuovo programma promosso da Sony, gli utenti possono decidere di diventare beta tester per provare in anteprima i nuovi firmware PS4 così da testare con mano le nuove funzionalità di sistema. Di seguito vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per aderire al programma e diventare beta tester su PS4.

Come diventare beta tester per provare in anteprima firmware PS4

Per iscriversi al programma che consente di diventare beta tester per i nuovi firmware PS4 vi basta seguire questa procedura:

Visitate la pagina del programma beta PS4 ed effettuate il log-in con le credenziali del vostro account PlayStation Network.

Completate il form con le informazioni richieste, specificando se intendete registrarvi per tutti i futuri aggiornamenti di sistema.

Una volta portate a termine queste operazioni, riceverete una mail con la conferma dell'avvenuta iscrizione al programma.

Dopo che vi sarete iscritti al programma Beta, avrete la possibilità di provare in anteprima i nuovi firmware che vengono pubblicati su PS4. Segnaliamo però che la partecipazione al beta testing dei nuovi firmware non sarà automatica: prima, infatti, sarà necessario ricevere l'invito da Sony stessa.

Se sarete stati selezionati per provare in anteprima un nuovo firmware, infatti, verrete contatti per e-mail da Sony con tutte le indicazioni per installare e provare la versione beta del nuovo aggiornamento di sistema.