PS4 compie 8 anni in Europa: tanti auguri alla console di God of War, TLOU 2 e Bloodborne!

Mentre prosegue la carenza di scorte per PlayStation 5 e Sony attende il momento giusto per svelare ufficialmente PlayStation VR 2, è tempo di festeggiamenti per PlayStation 4!

Quest'oggi, lunedì 29 novembre 2021, cade infatti l'ottavo anniversario dell'esordio della console in territorio europeo. Da allora l'hardware da gaming è entrato nei salotti di un vero e proprio esercito di appassionati, con oltre 110 milioni di PS4 vendute, secondo dati del maggio di quest'anno. Nel corso dei suoi otto anni di onorato servizio, PlayStation 4 ha ospitato una ricca rassegna di produzioni esclusive, che hanno definito l'identità dell'hardware.

Imprescindibile il contributo offerto dai PlayStation Studios, che hanno proposto titoli del calibro del God of War del 2018, punto di svolta per la serie dedicata a Kratos. Presenti all'appello poi l'acclamato The Last of Us Parte II, che ha raccontato l'intensa parabola di crescita di Ellie e Joel. Sulla console hanno poi trovato casa per la prima volta Aloy e Jin Sakai, con Horizon: Zero Dawn e Ghost of Tsushima, così come Deacon St John, in Days Gone. PlayStation 4 è stata inoltre la prima console ad ospitare la Realtà Virtuale, per mezzo del supporto a PlayStation VR.



Anche sul fronte delle Terze Parti, non sono mancate esclusive di altissimo profilo: basti citare il Bloodborne di FromSoftware, The Last Guardian o l'ambizioso remake di Shadow of the Colossus. Interessanti anche le esclusive temporali, con Square Enix che ha contribuito con Final Fantasy VII Remake, mentre Kojima Productions ha legato a PS4 l'esordio del suo Death Stranding.



Ora che il lancio di PlayStation 5 ha ufficialmente siglato l'avvio di una nuova generazione di console Sony, PS4 non è ancora pronta per il pensionamento. L'hardware ospiterà infatti ancora molte delle nuove produzioni dei PlayStation Studios: basti pensare ai nuovi misteri di Horizon: Forbidden West, all'attesissimo God of War: Ragnarok o ai circuiti di Gran Turismo 7.



Quali sono i vostri migliori ricordi legati a questi otto anni di PlayStation 4? Raccontateceli nei commenti!