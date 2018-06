PS4 con FIFA 18 a 269.99€, PSVR con Camera e VR Worlds a 99.98 euro per i Days of Play!

Dopo aver visto nel dettaglio le offerte giochi per i Days of Play, vediamo ora gli sconti sull'hardware: Sony propone PlayStation 4 (Slim e Pro), PlayStation VR in vari bundle e accessori (DualShock 4, Headset) a prezzi scontatissimi da oggi e fino al 18 giugno.

Sconti PlayStation 4



PS4 Slim 500 GB + FIFA 18 - €269,99

PS4 Pro 1TB + FIFA 18 - €329,99

Offerte PlayStation VR

PS VR con Camera, VR Worlds e Gran Turismo Sport - €229,99

PS VR con Camera e VR Worlds - €99.98 (Esclusiva GameStop dall'8 al 24 giugno. Scopri di più su GameStop.it o nei punti vendita)

Sconti Accessori

DualShock 4 a partire da 39.99€

Platinum Wireless Headset - €149.99

Gold Wireless Headset - €59.99

Revolution 2 Pro Controller - 124.99€

Tutte le offerte (prezzi consigliati al pubblico) sono valide presso i rivenditori aderenti all'iniziativa che potete consultare sul sito PlayStation Days of Play. A partire da oggi trovate in vendita anche la PS4 Limited Edition di colore blu, inoltre sono ora disponibili in offerta tantissimi giochi per PS4 tra cui God of War, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Far Cry 5, Assassin's Creed Origins, Gran Turismo Sport e Shadow of the Colossus.

I Days of Play di Sony continueranno fino al 18 giugno, restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye.it per nuove offerte e promozioni su PlayStation 4, PlayStation VR, giochi e accessori.