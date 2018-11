PS4 con Marvel's Spider-Man a 199 dollari: bundle sold out negli USA

Una delle principali offerte di Sony per il Black Friday negli USA riguarda il bundle PS4 Slim 1 Terabyte con Marvel's Spider-Man a 199 dollari: offerta decisamente invitante, tanto che i principali rivenditori hanno dichiarato di aver terminato le scorte a loro disposizione.

Allo stato attuale il pacchetto è introvabile presso catene come Walmart, Best Buy, Target, GameStop e su Amazon USA, dove il bundle occupa la prima posizione dei prodotti più venduti nella categoria Videogiochi e Console.

Secondo l'analista Mat Piscatella e l'insider Benji-Sales, il pacchetto PS4 Slim 1TB con Marvel's Spider-Man avrebbe venduto circa 300.000 pezzi nel primo giorno di disponibilità a prezzo scontato, numeri davvero incredibili che testimoniano l'enorme popolarità di PS4 e dell'Uomo Ragno in Nord America.

Adesso la speranza è che Sony possa rifornire i negozi con nuove scorte e che magari possa adottare un prezzo simile anche in Europa, dove le prime offerte Black Friday PS4 non hanno impressionato particolarmente, con price cut non in linea con le aspettative del pubblico.



