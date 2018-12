PS4 con Red Dead Redemption 2 in offerta da Euronics per Natale

Come parte del Volantino di Natale Euronics, la nota catena propone tra le sue offerte anche il bundle PS4 Slim con Red Dead Redemption 2 ad un prezzo mai visto prima, un'ottima occasione per un regalo di Natale...

Il bundle PS4 Slim 1 Terabyte Chassis F con Red Dead Redemption 2 costa 249.99 euro anzichè 359.99 euro, con un risparmio del 30% sul costo di listino. Il pacchetto PlayStation 4 Slim con Red Dead Redemption 2 e due DualShock 4 costa invece 279.99 euro invece di 389.99 euro, con un risparmio del 28%. Davvero niente male...

In entrambi i casi le offerte sono disponibili online e in negozio solo fino al 22 dicembre e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, si tratta di due bundle molto appetibili, se siete interessati approfittatene subito prima che sia troppo tardi. Ricordiamo che tra i protagonisti del Sottocosto Euronics oltre alle console PlayStation troverete anche Xbox One S, Xbox One X e Nintendo Switch.