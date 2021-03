PS4, si conclude il supporto a PlayStation Communities: l'annuncio da Sony

Dopo la pubblicazione del firmware 8.50 su PlayStation 4, il team di Sony Interactive Entertainment ha comunicato all'utenza attiva sulla console l'imminente cessazione del supporto a un servizio.

Si tratta nello specifico di PS Communities, hub e punto d'incontro virtuale per il pubblico attivo all'interno dell'ecosistema PlayStation. Scopo dello strumento social era infatti l'agevolazione dei contatti tra giocatori e appassionati accomunati da interessi simili, tra caccia ai Trofei, condivisione di scatti in-game, ricerca di compagni di party per titoli multiplayer e molto altro.



Segnaliamo tuttavia che presto PlayStation Communities cesserà di essere disponibile su PS4. Sony ha infatti annunciato che la feature non sarà più supportata dall'hardware a partire dal mese di aprile 2021, con la cessazione del servizio dunque decisamente imminente. La console di vecchia generazione continuerà invece ad offrire i consueti servizi di messaggistica, tramite i quali gli utenti potranno conservare i contatti. Avete utilizzato PS Communities con assiduità nel corso degli ultimi anni?



Al momento, secondo dati aggiornati al febbraio del nuovo anno, Sony può vantare oltre 115 milioni di PlayStation 4 distribuite in tutto il mondo, con un volume di base installata decisamente notevole, che il colosso videoludico ha confermato di voler continuare a supportare ancora per diverso tempo.