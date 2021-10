PS4: conviene ancora comprarla nel 2021 oppure no?

PlayStation 5 è uscita nel novembre 2020, possiamo dire quindi che PS4 è ormai una console superata? In realtà no, per quanto la console old-gen di Sony sia entrata nel suo settimo anno di vita si tratta di una piattaforma ancora attuale e che può dare buone soddisfazioni a chiunque decida di acquistare una PlayStation 4 nel 2021.

E' vero, il prezzo di listino di PS4 è ancora piuttosto alto (299 euro, ufficialmente, ma lo street price è leggermente più basso), è vero però che si trovano ottime occasioni sul mercato dell'usato e catene come GameStop e Gamelife permettono di risparmiare portando indietro il proprio usato, così da abbassare il prezzo di ingresso.

Comprare una PS4 nel 2021 ha ancora senso? La console è pienamente supportata da Sony, dai publisher di terze parti e dagli sviluppatori indipendenti, tra i prossimi giochi in arrivo citiamo Call of Duty Vanguard, Battlefield 2042, Riders Republic, Back 4 Blood, Demon Slayer, Guardiani della Galassia, Just Dance 2022, Elden Ring, Rainbow Six Extraction e Dying Light 2, senza dimenticare il trittico di PlayStation Studios composto da Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War 2.

Potete quindi stare tranquilli, acquistando ora una PS4 non vi troverete di fronte ad una piattaforma abbandonata, anzi, giochi nuovi usciranno per almeno tutto il 2022 e si parla di uscite PlayStation 4 anche per il 2023. Chiaramente poi avrete accesso ad un catalogo sconfinato di esclusive e titoli third party accessibili a prezzi ridotti, molti giochi PlayStation 4 possono essere acquistati nuovi a 9.99 euro e in alcuni casi i prezzi sono ancora più bassi se parliamo di giochi usati o in formato digitale... quante volte vi abbiamo segnalato giochi per PS4 in sconto a meno di 5 euro? Non avrete difficoltà poi a trovare qualcuno con il quale scambiare giochi dal momento che PS4 è la console più venduta e diffusa in Italia.

Non possiamo poi non citare i giochi gratis PlayStation Plus, Sony regala ogni mese due giochi gratis per PS4 a tutti gli iscritti, inoltre sono disponibili centinaia di giochi free to play come Fortnite, Call of Duty Warzone o Rocket League, giocabili senza bisogno di spendere un solo euro. Infine, da non sottovalutare la possibilità di riprodurre film o serie TV in Blu-Ray e l'accesso ad app come Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e Amazon Prime Video, fattore che trasforma PS4 in un perfetto media center economico capace di soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.

Tornando quindi alla domanda iniziale: vale la pena comprare una PS4 nel 2021? Probabilmente non a prezzo di listino (del resto a 299 euro è possibile acquistare Xbox Series S, una console next-gen seppur con qualche limitazione) ma in caso di offerte tra i 150 ed i 200 euro PS4 può ancora essere una alternativa economica per giocare anche nei prossimi anni, tenendo sempre conto che parliamo di una console che nel 2023 festeggerà il suo decimo compleanno.