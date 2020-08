PS4 crolla sotto le 1.000 unità settimanali in Giappone, continua il dominio Nintendo

Nella settimana che va dal 17 al 23 agosto in Giappone non è stato pubblicato nessun gioco particolarmente rilevante. Di conseguenza, le vendite delle console sono calate in maniera considerevole, specialmente quelle di PlayStation 4.

Vendite Console Giappone | 17-23 agosto

La scorsa settimana, nel paese del Sol Levante sono state vendute solamente 883 PlayStation 4 (728 modelli base, 155 PS4 Pro), in netto calo rispetto alle 3.301 unità della settimana precedente. Il crollo è stato rilevante anche per Nintendo Switch (da 148.699 a 70.129 unità), ma gli ordini di grandezza sono ben differenti.

Nintendo Switch: 70.129 (148.699) 3DS: 1.171 (1.173) PS4: 883 (3.301) Xbox One: 24 (47)

(Tra parentesi le vendite della settimana precedente)

Vendite Giochi Giappone | 17-23 agosto

Per quanto riguarda il software, dicevamo, non c'è stata nessuna nuova uscita particolarmente rilevante. Terreno fertile per Animal Crossing: New Horizons, che continua marciare di buon passo verso le 6 milioni di copie totali nel solo Giappone. Secondo posto per Ring Fit Adventure, seguito in terza piazza dalla più recente esclusiva di casa Sony, Ghost of Tsushima.

[NSW] Animal Crossing: New Horizons – 42.863 / 5.594.061 [NSW] Ring Fit Adventure – 30.689 / 1.366.433 [PS4] Ghost of Tsushima – 17.037 / 362.354 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 14.290 / 336.490 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 13.862 / 3.119.722 [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 – 9.522 / 200.447 [NSW] Paper Mario: The Origami King – 9.384 / 231.959 [NSW] Pokemon Sword / Shield – 8.016 / 3.711.061 [NSW] Splatoon 2 – 7.459 / 3.537.933 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 7.230 / 3.803.838

(Tra parentesi le vendite totali)