PS4: cuffie Gold personalizzate The Last Of Us 2 disponibili in esclusiva su Amazon

Tra i tanti accessori commercializzati insieme a The Last Of Us Parte 2 troviamo non solo il DualShock 4 e il Game Drive Seagate da 2 Terabyte ma anche uno speciale Gold Wireless Headset per PS4 personalizzato con i colori ed il logo del gioco Naughty Dog.

"Gold Wireless Headset con adattatore wireless e cavo audio 3.5mm (lunghezza 1, 2m ca.) cavo USB, 7.1 Virtual Surround Sound, modalità audio personalizzabili (tramite Companion app, direttamente scaricabile da PS Store), chat in-game ottimizzata, funzionalità wireless (sia per PS4, PS4 Pro ma anche per PC e Mac), compatibili anche con PlayStation VR."

Il Gold Wireless Headset The Last Of Us 2 è disponibile esclusivamente su Amazon.it al prezzo di 109,99€ con consegna standard gratis prevista per il 4 luglio o spedizione rapida e consegna il 30 giugno con sovrapprezzo, gratis per gli abbonati Amazon Prime.

Si tratta di un prodotto a tiratura limitata e dunque non più prodotto una volta che andrà sold-out, dunque se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi, è una occasione unica per acquistare un pezzo destinato a diventare sicuramente ricercato dai collezionisti e dagli appassionati di The Last Of Us Parte 2.